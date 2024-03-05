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Без одежды и обуви: в Бийске мужчина вышел на прогулку голым

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Без одежды и обуви: в Бийске мужчина вышел на прогулку голым

Местные жители и прохожие засняли на видео голого мужчину, прогуливающегося вдоль “Китайской стены”

Накануне бийчане запечатлели на видео голого мужчину, который неспешно прогуливался вдоль домой, сообщает телеграм-канал “ЧП Бийск” со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей и прохожих горожанин прошелся по двору в районе “Китайской стены”, а потом зашел в один из подъездов.

Что сподвигло мужчину выйти ну улицу без одежды, неизвестно. Однако комментаторы под опубликованным видео в социальных сетях выдвинули свои версии на этот счет: 

  • “В карты проиграл”
  • “Весенние обострение”
  • “У кого-то муж неожиданно вернулся походу”
  • “Поспорил скорее всего”
  • “Один вопрос- зачем такое снимать и выкладывать!? А если человек больной? Снять и выложить успели все, полицию и скорую не вызвал не один. Позор! Не хотелось бы мне оказаться на месте этого мужика”

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Взято отсюда

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