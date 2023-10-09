Эксперты сравнили атаку ХАМАС 7 октября и начало Великой Отечественной войны

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На Ближний Восток пришла очередная война. Это стало ясно после того, как военно-политический кабинет Израиля официально ввел в действие 40-й пункт “Основного закона о правительстве”, означающий официальное объявление войны. Данное событие говорит о появлении на карте мира еще одной горячей точки – по крайней мере, до тех пор, пока в регионе будут продолжаться боевые действия. В чем причины нового обострения конфликта, какие страны могут быть в него вовлечены и повлияет ли происходящее на российскую СВО на Украине, пытался разобраться журналист amic.ru Андрей Магас.

Юбилей “битвы Судного дня”

Одобрение 40-го пункта означает “состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций”, говорится в сообщении канцелярии премьер-министра Израиля.

“Война, навязанная Государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась 7 октября 2023 года в 06:00”, – указывается в официальном сообщении правительства страны.

Последний раз пункт вводился в действие в 1973 году, во время так называемой “войны Судного дня”, 50-летие начала которой вспоминали 6 октября как в Израиле, так и в арабских странах.

Утром 7 октября израильский премьер-министр Нетаньяху сообщил , что первая фаза операции против ХАМАС завершена. В ходе нее, по словам главы правительства Израиля, была уничтожена большая часть напавших на еврейское государство членов группировки.

“Мы вступаем в долгую и тяжелую войну. Одновременно мы начали наступательные действия, которые будут продолжаться без оговорок и передышек до достижения поставленных целей”, – сказал он.

Операция палестинского движения ХАМАС началась 7 октября ракетными ударами по израильской территории – за первые три часа было выпущено несколько тысяч ракет (различные источники называют число от 2,5 до пяти тысяч). Результат – несколько десятков погибших и сотни пострадавших. Одновременно с ударами из сектора Газа на территорию страны проникли сотни боевиков, которые захватили КПП Эрец и даже несколько населенных пунктов – в частности, город Сдерот. Причем силы армии и полиции поначалу не смогли оказать серьезного сопротивления.

Как отмечает ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института Востоковедения РАН Борис Долгов, атака ХАМАС стала полной неожиданностью для израильской стороны.

“Ранее не наблюдалось подобного количества обстрелов ракетами, многие из которых кустарного производства, такого масштаба проникновения боевиков на территорию Израиля, столь большого числа жертв среди мирного населения. Так что это можно назвать новым этапом противостояния между Израилем и палестинскими движениями”, – заявил он amic.ru.

Участники ХАМАС подбили несколько знаменитых танков “Меркава”, а также бронеавтомобилей. Уже в первые часы нападения трофейная техника, а также пленные военнослужащие вывозились на территорию Палестины.

Наблюдатели отмечают, что поначалу не были задействованы ни авиация для ответных ударов, ни крупные армейские подразделения, – в кабинете министров шли жаркие дискуссии о том, как следует отвечать на действия палестинцев.

Кто надоумил ХАМАС?

Что касается причин, по которым ХАМАС именно сейчас атаковал такими масштабами, то политолог, руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при правительстве России Дмитрий Журавлев считает, что дело в отношениях Израиля с рядом государств.

“Израиль крепко поссорился с Европой. Он не поддерживает Украину, поэтому и в США есть круг влиятельных лиц, недовольных этой страной. И по каким-то причинам ХАМАС посчитал, что Израиль остался с ним один на один – то ли само руководство движения сделало такой вывод, то ли ему кто-то внушил это”, – предположил он в интервью amic.ru.

Что касается отсутствия жесткой реакции еврейского государства в первые часы после нападения, то Дмитрий Журавлев провел историческую аналогию.

“Израильскую разведку, видимо, подвел здравый смысл, как и нашу перед началом Великой Отечественной войны. Как Сталин и другие руководители не могли предположить, что Гитлер, вопреки здравому смыслу, решится напасть на СССР, так и разведслужбы Израиля тоже не могли спрогнозировать столь масштабную атаку со стороны боевиков”, – считает эксперт.

Как сообщает израильская газета Haaretz, по состоянию на утро 8 октября в секторе Газа было ликвидировано до 400 бойцов ХАМАС, несколько десятков было взято в плен.

Впрочем, боевики ХАМАС тоже захватили в плен немалое число израильтян, в том числе генерал-майора Нимрода Алони. Причем поначалу израильская сторона опровергла информацию о его захвате, однако позднее в соцсетях и масс-медиа появились подробности и фото , как два человека ведут босого военачальника по улице. Кстати, Алони является знаковой фигурой – командующим так называемым “Голубиным корпусом” армии Израиля, подразделением, занимающимся операциями против ХАМАС, “Хезболлы” и палестинского отделения “Исламского джихада”.

Агентство Bloomberg отмечает , что военная реакция из Иерусалима в ответ на атаку палестинского может стать причиной затяжного конфликта, в который будут вовлечены государства, расположенные за пределами Ближнего Востока.

В материале указывается, что нападение случилось в тот момент, когда Израиль “ведет переговоры с США и Саудовской Аравией о сложной трехсторонней сделке, в рамках которой Вашингтон предложил бы гарантии безопасности Эр-Рияду”. В то же время саудиты хотели бы нормализовать отношения с Израилем, который при этом ведет переговоры с Турцией и другими странами по газовым вопросам. Причем еврейское государство в рамках возможных соглашений должно пойти на территориальные уступки на западном берегу Иордана и открыть путь для формирования независимого палестинского государства, сообщает Bloomberg.

Теперь, после операции ХАМАС “Наводнение Аль-Аксы” и ответной операции израильских военных “Железные мечи”, сделка оказалась под угрозой. Кроме того, политическая неопределенность в самом Израиле сильно ослабила государство – как известно, в последние месяцы страну сотрясали протесты против судебной реформы.

Жириновский предсказывал?

После нападения ХАМАС в Сети стало распространяться видео программы “Вечер с Владимиром Соловьевым” за 22 июля 2019 года, на котором ныне покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский говорил, что “к 2024 году вспыхнет конфликт на Ближнем Востоке и все просто забудут, что такое Украина”.

“Речь идет о Третьей мировой войне. Потому что Иран – это вам не КНДР и не Вьетнам, и не Косово. Здесь будут самые страшные события”, – уверял Жириновский.

Впрочем, Борис Долгов скептически смотрит на возможность расширения конфликта и вмешательства в него других внешних участников.

“Значительное большинство арабских стран заявили о необходимости поиска мирных путей урегулирования конфликта. В частности Египет, который сейчас, как и раньше, взаимодействует со всеми вовлеченными в ситуацию сторонами”, – сообщил специалист.

Правда, напомнил он, обстрелы израильской территории производятся, в том числе, с территории Ливана, но это исходит от движения “Хезболла”, имеющего очень сильные позиции в этой стране.

Как в мире отреагировали на начавшийся палестино-израильский конфликт?

Израиль поддержали США, Великобритания, Бельгия, Чехия, Германия, Франция, Греция, Италия, Япония, Польша, Испания, Украина. Российский МИД призвал стороны положить конец насилию и к сдержанности. Турция, ОАЭ и Египет призвали к мирному разрешению конфликта. Хотя в Турции идут многочисленные акции с требованием помочь палестинской стороне. ХАМАС поддержали Иран, Катар, а также Ливан и Сирия.

Осудила израильтян и Саудовская Аравия, несмотря на сложные отношения с палестинским движением. Но в официальных документах Эр-Рияд называет израильскую сторону “оккупантами”.

Борис Долгов уверен, что Израиль ответит на выпад ХАМАС весьма жестко.

“Введение военного положения предоставляет армии этой страны широкие возможности для действий. Конечно, нельзя сравнивать военный потенциал израильской армии и ХАМАС – у первых он во много раз выше. Но если будут предприниматься действия по уничтожению самого движения ХАМАС и будут большие жертвы среди мирного населения – это вызовет более активные усилия различных сторон по поиску мирного урегулирования, в том числе и тех стран, что поддерживают Израиль”, – убежден собеседник.

Дмитрий Журавлев считает, что Израиль даже без крупной внешней поддержки справится с палестинскими радикалами.

“Эта страна постоянно готовилась к войне с арабами. Однако у арабов есть ощущение, что они дойдут до Иордании. Но, образно говоря, ежика очень трудно сжимать – у него иголки. Так и с Израилем”, – отметил он.

Происходящее на Ближнем Востоке вполне может сказаться и на украинском конфликте. В частности, на желании западных стран и дальше помогать Киеву. Так, бывший депутат Верховной рады Илья Кива уже опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором боевик ХАМАС благодарит Зеленского за предоставленное вооружение.

Дмитрий Журавлев сомневается, что в текущей ситуации поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов изменится по причине начавшегося конфликта на Ближнем Востоке.

“По причине сильного недовольства Израилем в Вашингтоне на серьезную помощь от “старшего брата” еврейскому государству вряд ли стоит рассчитывать. А помогать Киеву Штаты в любом случае в прежних объемах все равно уже не смогут – запасы иссякли. Если раскрутить американский ВПК на полную катушку – он, конечно, будет поставлять все необходимое ВСУ. Но он еще ни разу в таких пределах не раскручивался”, – напомнил политолог.

город Горняк



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