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Без осадков: какой будет погода в Алтайском крае 2 января

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Без осадков: какой будет погода в Алтайском крае 2 января

Начало новогодних каникул радует тёплой погодой

Вторник Алтайском крае не предвидится осадков и сильного ветра. Стал известен прогноз погоды на 2 января. 

Так, после снегопада, начавшегося в новогоднюю ночь, в регион пришло затишье. 2 января на территории Алтайского края в утренние часы будет -5… -8 градусов, а к обеду может потеплеть до нуля. В вечеру в регионе продолжит подниматься температура, которая даже может перейти в плюс. 

В течение дня будет почти безветренная погода, однако к наступлению темноты могут отмечаться порывы до 15 метров в секунду. 

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Взято отсюда

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