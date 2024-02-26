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Без осадков: о погоде в Алтайском крае 27 февраля

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Без осадков: о погоде в Алтайском крае 27 февраля

По данным Алтайского ЦГМС , 27 февраля преимущественно без осадков.

Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае днём -6…-11 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Барнауле днём -7…-9 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, местами туман. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

Взято отсюда.

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