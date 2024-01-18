Вагоны отправятся в город, но проедут без пассажиров. Процедуры по техническому осмотру новых трамваев и их страхование уже завершились

В Барнауле началась обкатка новых белорусских трамваев по территории депо, сообщили в администрации города. Потом они отправятся в город.

Эта процедура необходима для регулировки систем управления. Во время испытаний проводится комплексная настройка всех механизмов. Затем вагоны отправятся на пробный выезд в город. Каждый трамвай проедет без пассажиров не менее 50 км.

“Сначала белорусские вагоны будут тестироваться на прямых участках трамвайного полотна, затем на участках с незначительными уклонами, и только после трамваи отправятся в обкатку по сложному профилю (проспект Красноармейский и Змеиногорский тракт)”, – пояснили в мэрии.

Параллельно будут стажироваться водители. И, когда все процедуры пройдут, вагоны отправятся на маршруты за барнаульцами.

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