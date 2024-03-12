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Без прав: на Алтае водитель иномарки на скорости врезался в стелу АЗС

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Без прав: на Алтае водитель иномарки на скорости врезался в стелу АЗС

Мужчину привлекли к административной ответственности

 В Турочакском районе водитель не выбрал безопасную скорость движения и совершил ДТП, сообщает МВД по Республике Алтай.

Авария произошла 8 марта днем в 11:20 часов. 35-летний житель Чойского района, управляя автомобилем Suzuki XL, при движении со стороны с. Ускуч в сторону с. Кебезень, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил съезд с дороги в обочину с последующим опрокидыванием транспортного средства на информационную стелу автозаправочной станции.

В результате ДТП в районную больницу был доставлен водитель иномарки. Госпитализация ему не потребовалась.

В ходе разбирательства было установлено, что мужчина сел за руль не имея права управления транспортными средствами. В отношении сельчанина составлен административный протокол.

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Взято отсюда

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