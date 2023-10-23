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Без революций. Томенко ответил на вопрос, изменится ли состав алтайского кабмина

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Окончательный состав кабмина станет известен уже в ближайшее время

Фото: altairegion22.ru

Окончательный состав правительства Алтайского края станет известен в ближайшее время, но кардинальных изменений ждать не стоит. Такое заявление в интервью телеканалу “Катунь 24” сделал губернатор региона Виктор Томенко.

“С точки зрения состава органов исполнительной власти никаких изменений не происходит, и я их не планирую делать. Структура органов власти какая есть, такая и остается. Единственное – мы разделили управление юстиции на две больших части. Все остальное остается в прежнем формате. Что касается назначений – здесь особых революций не будет”, – сообщил глава региона.

Впрочем, точечные изменения все же произойдут, добавил губернатор. По его словам, окончательный состав кабмина станет известен уже в ближайшее время.

“Кандидатурам нужно пройти процедуры, обновить декларации о расходах, имуществе и т.д. Некоторые из них требуют согласования с федеральными органами власти, а главы Минэкономразвития и Минфина – получения согласия в АКЗС. По мере готовности документов я произвожу назначения. Думаю, в ближайшее время все изменения закончатся”, – сказал Томенко.

И добавил: “Этот период не является тем периодом, когда мы должны что-то серьезно менять. Как видно по объективным результатам и показателям работы,  состав доказал свою результативность, работоспособность, эффективность”.

Горняк22

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