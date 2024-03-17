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Без сюрпризов. Предварительные итоги выборов президента России

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По первым результатам выборов Путин набрал 85% голосов

Без сюрпризов. Предварительные итоги выборов президента России

Выборы президента России в Барнауле/ Фото: amic.ru

Выборы президента России, которые проходили с 15 до 17 марта 2024 года, официально завершились. Сейчас идёт подсчет бюллетеней. По предварительным итогам побеждает действующий президент России Владимир Путин. Amic.ru собрал предварительные итоги выборов главы государства.

Кто побеждает? 

После обработки 26,1% бюллетеней победу на текущий момент одерживает действующий президент России Владимир Путин, он набрал 87,7% голосов избирателей, сообщает ЦИК. Это рекордный процент для Владимира Путина на выборах президента. 

Стоит отметить, что после обработки 100% бюллетеней Путин набрал 88,12% голосов в Херсонской области, 92,95% – в Запорожской области, 80,06% – в Хабаровском крае и 94,12% – в Якутии. 

 Если ничего не изменится, то это будет уже пятый срок для Путина и третий подряд.

Предварительные итоги выборов президента/ Фото: cikrf.ru

Как распределяются места?

На втором месте идёт кандидат от КПРФ Николай Харитонов (3,93%), на третьем месте – представитель “Новых людей” Владислав Даванков (набирает 3,82%), а на четвёртой позиции по нынешним данным находится кандидат от партии ЛДПР Леонид Слуцкий (2,99%).

Какая явка была на выборах? 

Очная явка избирателей по всей России составила 74,22%.

В Алтайском крае на 18:00 проголосовало 51,68% избирателей или 763 634 человека без учёта электронного голосования, сообщили в Избиркоме. Активнее всего были жители Родинского (81,3%) и Алейского (80,6%) районов. 70% и выше была явка в Кулундинском (77,8%), Тюменцевском (76,4%), Заринском и Кытмановском районах (74,8%), Краснощековском (73,7%), Завьяловском (73,2%), Рубцовском (70,8%), Суетском (70,6%) и в Петропавловском районах (70,5%), а также в ЗАТО Сибирский (76,6%).

Выборы президента России/ Фото: amic.ru

Сколько человек проголосовало по ДЭГ?

По России на дистанционное электронное голосование зарегистрировалось 4,7 миллиона человек. Из них проголосовало около 4,5 миллионов или 94% избирателей. В Алтайском крае всего на электронное голосование заявилось 276 тысяч человек. Из них проголосовало также 94% или почти 261,5 тысяч человек. Причем около половины избирателей в крае проголосовало ещё в первой половине дня 15 марта.  

Отметим, что Алтайский край вошёл в топ регионов по количеству человек, зарегистрированных на ДЭГ.

новости Алтайский

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