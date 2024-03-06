Без сюрпризов. Погода на 8 марта 2024 в Алтайском крае будет теплой и снежной

Синоптики рассказали о погоде на 8 марта в Алтайском крае

8 марта в дневные часы температура будет колебаться от 0 до -5 градусов

Приближается главный весенний праздник – Международный женский день. Какой будет погода на 8 марта 2024 года в Барнауле и в Алтайском крае в целом, рассказала начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению регионального Гидрометцентра Людмила Сырых.

Погода 8 марта 2024 в Алтайском крае

В ночь на 8 марта В Алтайском крае ожидается местами небольшой снег.

– Днем с прохождением атмосферного фронта осадки в виде снега и мокрого снега прогнозируют на большей территории края. В первой половине дня местами также будут метели. На дорогах гололедица, – отмечает Людмила Сырых.

Температура воздуха в ночные часы составит от -6 до -11 градусов, в предгорьях столбики термометров опустятся до -17. Днем температура будет колебаться от 0 до -5 градусов. На южных территориях ожидается оттепель до +5.

Ночью ветер подует юго-западный со скоростью 2-7 м/с, местами порывы будут достигать до 12 м/с. Днем скорость юго-западного ветра составит 5-10 м/с, местами порывы усилятся до 16 м/с.

Погода 8 марта 2024 в Барнауле

– В Барнауле 8 марта ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков и лишь уже в конце дня пройдет небольшой снег. На дорогах гололедица, – рассказала синоптик.

В ночь перед длинными выходными в краевой столице температура воздуха составит от -7 до -9 градусов. Днем потеплеет до -1…-3.

В ночные часы скорость юго-западного ветра составит 2-7 м/с, днем усилится до 5-10. Будет типичная погода, свойственная началу марта.

– Пока сохраняется зимний режим погоды. В ночные часы температура еще отрицательная, днем приближается к нулю. Временами идут осадки, при усилении ветра в отдельных районах метели. Для начала марта – это нормальное явление, – подытожила Людмила Сырых.

Речь идет о регистрационно-экзаменационных подразделениях (подробности)

Взято отсюда

06.03.2024