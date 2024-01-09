Бездыханное тело подростка нашли в алтайском селе

|

09 января 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. 5 января 2024 года в частном доме в одном из сел Тогульского района было обнаружено тело 16-летнего подростка. Как сообщает Следственный комитет по краю.

По данным следствия, несовершеннолетний находился дома один. При осмотре места происшествия установлены нарушения при эксплуатации печного оборудования.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Фото: saratov.aif.ru

Больше новостей: Все новости за сегодня

Автор: vizitka01

ИСТОЧНИК

новости горняк