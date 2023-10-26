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Бежавшие после начала СВО россияне начали массово возвращаться в Россию

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Россияне, бежавшие из страны после начала СВО, начали массово возвращаться в Россию. Так, численность вернувшихся оценивается примерно в 120 тысяч человек, сообщает The Moscow Post.

Данные о вернувшихся на родину россиянах привело британское издание Financial Times. Согласно озвученным цифрам, 15% от числа уехавших людей вернулись в Россию. При этом отмечается, что их количество будет увеличиваться.

Причинами возвращения россиян назвали сравнительно низкий уровень оплаты труда, высокую стоимость жизни за границей и необходимость ухода за пожилыми родственниками.

При этом отмечается, что президент России Владимир Путин ранее касался темы возврата россиян домой. Он напомнил, что страна не препятствовала тем, кто покидал ее после начала спецоперации.

©Толк

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