Речь про рак предстательной железы, который только в 2022 году выявили более чем у 48 тысяч россиян

11 марта 2024, 17:0069Написать комментарий

Рак предстательной железы — одно из самых распространенных онкологических заболеваний среди мужчин. Как рассказал нашим коллегам из «Доктора Питера» академик Андрей Каприн, главный внештатный онколог Минздрава, специфические симптомы, характерные для этого вида рака, появляются не сразу, а чуть позже. Как уточнил специалист, такие мужчины могут жаловаться на:

учащенное или затрудненное мочеиспускание;

сильные позывы к мочеиспусканию;

никтурию — потребность просыпаться ночью, чтобы сходить в туалет по-маленькому;

примесь крови в моче;

недержание мочи.

Чтобы не пропустить болезнь, онколог советует всем мужчинам, начиная с 45 лет, регулярно сдавать анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА) и делать УЗИ органов малого таза.

Андрей Каприн, генеральный директор Научно-медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России, директор Онкологического института им. П. А. Герцена, главный внештатный онколог Минздрава России, академик РАН, академик РАО, доктор медицинских наук — личный сайт.

— При показателе ПСА больше 4 нг/мл необходимо незамедлительно обратиться к специалисту, — уточняет Андрей Каприн.

Кстати, ранее академик рассказывал, что анализ крови на ПСА — единственный вид онкомаркера, который доказал свою эффективность в системе раннего скрининга и входит в программу диспансеризации для мужчин с 45 лет. Все остальные онкомаркеры, как правило, неинформативны с точки зрения ранней диагностики онкологического заболевания. Обычно их назначают врачи, когда диагноз уже поставлен. Но и анализ крови на ПСА может ошибаться.

Стоит знать, что уровень ПСА в крови может повышаться не только при раке простаты. Такое бывает, например, при доброкачественной гиперплазии предстательной железы и хроническом простатите. В таких случаях, чтобы отличить рак от доброкачественного процесса, врачи смотрят на соотношение свободного ПСА к общему (PSA-f/ PSA-t). Анализ может также давать ложный результат, если прийти в лабораторию просто так, без всякой подготовки. Потом, конечно, всё выяснится, но до тех пор можно изрядно поволноваться и даже впасть в депрессию.

Что такое ПСА

Простатический специфический антиген — это гликопротеин, который в небольших количествах вырабатывается секреторными эпителиальными клетками предстательной железы здорового мужчины. Он необходим для уменьшения вязкости спермы. При поступлении в кровь ПСА связывается со специальным белком, а небольшая его часть циркулирует в крови в свободной форме. Поэтому для диагностики используют ПСА общий и ПСА свободный.

Средним нормальным уровнем общего ПСА в крови считается 2,5 нг/мл. Однако норма меняется с возрастом — чем старше мужчина, тем она больше. Растет уровень ПСА и при заболеваниях простаты, включая злокачественные опухоли.

Анализ сыворотки крови на ПСА врачи назначают не только для диагностики рака и доброкачественных заболеваний простаты (аденомы). Его активно используют для контроля уже имеющихся опухолей и эффективности терапии, а также для раннего выявления рецидивов рака.

Что может повлиять на результат теста

Специалисты НМИЦ онкологии им. Петрова назвали 8 вещей, которые могут повлиять на результат анализа крови на ПСА:

ректальная пальпация предстательной железы;

биопсия простаты;

облучение предстательной железы;

секс или сексуальные игры;

гормональная терапия;

противовоспалительная терапия;

употребление острой пищи;

алкоголь.

Если вы не хотите получить ложноположительный или ложноотрицательный результат, отправляться на сдачу анализа врачи рекомендуют не раньше чем через 2 недели после всего вышеперечисленного.

Также стоит обращать внимание и на безобидные с виду симптомы, которые долго не проходят, даже несмотря на лечение. Так, по словам главного онколога, рак может скрываться за такими знакомыми многим проявлениями:

незначительное повышение температуры;

периодические головные боли;

кашель;

нарушения работы ЖКТ;

сыпь;

боль в спине.

К слову

ВОЗ и Международное агентство по изучению рака (МАИР) дали пугающие прогнозы. По их данным, к 2050 году будет зарегистрировано более 35 миллионов новых случаев рака, что на 77% больше, чем в 2022-м. А умирать от него будут вдвое чаще.

За последние же 10 лет количество новых случаев рака в мире выросло с 14,1 до 20 миллионов, а число смертей от онкологии — с 8,2 до 9,7 миллиона.

Взято Источник

11.03.2024