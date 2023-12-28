Безопасность на дорогах: в Алтайском крае установили еще почти 50 камер фотовидеофиксации

В этом году для усиления контроля за соблюдением скоростного режима на дорогах Алтайского края, имеющих наибольший трафик движения и высокую нагрузку, было установлено 47 камер фотовидеофиксации . По поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко, на их приобретение было выделено почти 284 млн рублей .

Министр транспорта Алтайского края Антон Воронов пояснил, что комплексы установлены именно в местах концентрации ДТП и потенциально аварийных участках. По его мнению, это один из факторов, влияющих на улучшение дорожной ситуации.

В целом, на региональных и федеральных дорогах, расположенных в Алтайском крае, действует более 150 комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД и работают три патрульных автомобиля с установленными мобильными комплексами, также организовано 48 рубежей контроля за дорожным движением.

Напомним, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, числа погибших и пострадавших в них граждан, является одной из первоочередных задач, поставленных Президентом Российской Федерации и исполняется субъектами страны в соответствие с Указом и в рамках национального п роекта «Безопасные качественные дороги».

Взято отсюда.

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