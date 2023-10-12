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Безопасность в приоритете. В Барнауле обсудили расселение из аварийного жилья

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Снос дома на ул. Петра Сухова Фото: Пресс-центр городской администрации

По городской программе расселения аварийного жилья удалось переселить уже около 500 человек из почти двух сотен помещений

В Барнауле обсудили вопросы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Совещание с заместителем главы по городскому хозяйству Сергеем Татьяниным, председателями профильных комитетов и руководителями администраций районов провел глава города Вячеслав Франк, рассказали в мэрии.

На сегодняшний день в краевой столице подходит к завершению краевая адресная программа “Переселение граждан из аварийного жилищного фонда” на 2019–2025 годы. По информации на 9 октября в Барнауле расселили почти 1685 аварийных жилых помещений из 1725.

Напомним, всего в городе необходимо расселить 156 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. В них проживает более 4 тысяч человек, а общая площадь подлежащего расселению жилья насчитывает почти 63 тысячи кв. м.

В муниципальную программу переселения из ветхого и аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, вошли 122 многоквартирных дома, рассказал председатель комитета ЖКХ Барнаула Андрей Никулин. На их расселение требуется более 5 млрд рублей.

“Расселение домов в рамках муниципальной программы “Барнаул – комфортный город на 2015–2030 годы” осуществляется исключительно за счет средств бюджета города. В 2023 году объем финансирования по данной программе составил 497,8 млн рублей. По состоянию на 9 октября расселено 454 человека из 199 помещений общей площадью 6,6 тысячи кв. м” – подчеркнул на совещании Андрей Никулин.

О проведении работ по сносу аварийных многоквартирных домов доложил заместитель председателя, главный инженер городского комитета ЖКХ Виталий Ростов. По его словам, в 2023 году комитет проводит мероприятия в части сноса на 85 многоквартирных домах. На эти цели власти предусмотрели 104,6 млн рублей. В настоящее время снесли уже 59 домов, на остальных работы продолжаются.

“Необходимо организовать и провести межведомственную комиссию с привлечением заинтересованных лиц для проработки вопросов по расселению каждого из оставшихся 40 помещений в рамках реализации краевой адресной программы”, – подвел итоги Вячеслав Франк.

Источник

горняк
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