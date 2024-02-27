Безопасны ли бюджетные зубные пасты

Проблема за уходом полости рта будет актуальна во все времена. А с трудностями при подборе подходящего средства сталкивается почти каждый человек. В большинстве случаев люди приобретают дорогие пасты. Ошибочно думая, что чем дороже товар, тем он качественнее и полезнее для зубов. Однако недорогие пасты иногда оказываются более эффективными, чем недешёвые. На наши вопросы про правильный уход за зубами и доступные пасты ответила Татьяна Чазова, врач-гигиенист стоматологии «Фреш».

Про чистку зубов

– В какое время суток лучше чистить зубы?

– Утром и вечером после еды. Самая главная и полезная чистка – вечерняя. В ночное время у человека слюна выделяется в меньшем количестве , а слюна – это барьер для бактерий. Те микробы, которые человек не счистил, начинают выделять кислоту. Бактериальная кислота повреждает эмаль, разрушая её. Таким образом, у человека образуется кариес.

– Может ли чистка навредить зубам? При каких условиях это может произойти?

– К сожалению, в России очень маленький процент людей понимает и умеет правильно чистить зубы. Остальные вредят зубам своей чисткой. «Агрессивная» чистка неправильной зубной щёткой может травмировать слизистую оболочку рта (десну), а также повредить эмаль.

К «агрессивной» чистке можно отнести чрезмерное давление на зубы щеткой, использование высокоабразивных зубных паст или других средств гигиены, в которых содержатся агрессивные вещества, неправильный метод чистки зубов.

Прежде всего состав

– На что следует обратить внимание при покупке зубной пасты?

– Самое главное на что должен обратить внимание человек при покупке – это состав. Всё что пишут на упаковке яркими буквами очень часто является маркетинговым ходом. Смотреть нужно на обратную сторону упаковки. В составе не должно быть: SLS (Sodium Lauryl Sulfate) Лаурилсульфат натрия, SLES (Sodium Laureth Sulfate), Paraben парабенов, Stannous fluoride (Фторид Олова), Triclosan (сильнодействующий антибиотик), а так же красителей, на которые может возникнуть аллергическая реакция.

Доступные и полезные

– Повышенная цена является качеством хорошего товара? Какие пасты из бюджетного сегмента вы могли бы посоветовать?

– Не всегда завышенная цена зубной пасты говорит о её хорошем качестве. Из бюджетных зубных паст, которые представлены в супермаркетах, можно рассмотреть «ROCS». У многих паст этого бренда хороший состав, также они разделены по возрастам и направлены на конкретные проблемы в полости рта. Из всеми любимых паст «SPLAT» хороших по составу 2–3 из всей представленной линейки, остальные я бы не рекомендовала.

Не рекомендуется

– А какие зубные пасты из бюджетного сегмента вы бы не стали рекомендовать и почему?

– Для использования я бы не рекомендовала : «Colgate», «Новый жемчуг», «Blend-a-med». Так как они содержат в составе SLS, парабены, и имеют грубый абразив, который больше травмирует наши зубы, чем очищает.

Лучшим решением при выборе средства для гигиены полости рта будет индивидуальная консультация с врачом-стоматологом. Уделяя внимание на особенности вашей полости рта, он подберёт пасту, которая подойдёт именно вам.

Анастасия КНЫЕВА, Екатерина КОВАЛЕНКО

Фото: freepik Еще читают

Взято отсюда.

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