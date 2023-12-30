В новогоднюю ночь многие барнаульцы для создания праздничного настроения для себя и своих детей захотят запустить в небо фейерверки. Но необходимо помнить о том, что пиротехника может стать причиной пожара или нанести травму как запускающему салюты, так и окружающим зрителям.

Начинать безопасное использование фейерверков рекомендуется с покупки пиротехники в специализированных магазинах и других торговых точках, где продают только сертифицированную продукцию.

Перед запуском фейерверков стоит внимательно ознакомиться с инструкцией, так как даже знакомая на вид пиротехника может иметь свои особенности и соблюдать следующие правила безопасности:

– хранить и переносить петарды надо только в упаковке;

– перед тем как зажечь фитиль, запускающий точно должен знать, где у изделия верх и откуда будут вылетать горящие элементы;

– нельзя направлять фейерверки в сторону зрителей;

– если петарда не сработала, не пытайтесь проверить или поджечь фитиль еще раз;

– не запускайте ракеты во дворах-колодцах, в квартирах, вблизи домов и на небольших огражденных территориях;

– не допускается применение изделий с истекшим сроком годности, следами порчи, без инструкции по эксплуатации и сертификата соответствия.

Применять пиротехническое изделие необходимо на расстоянии 20 м. от домов, деревьев, находиться разрешается за пределами опасной зоны. Указанной в инструкции, но не менее 20 м. Не рекомендуется использовать пиротехнику при ветре 5м/с и более.

Использование пиротехнических изделий запрещается:

– в помещениях, зданиях, сооружениях, на крышах, балконах и лоджиях;

– на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, возле линий электропередач;

– на сценических площадках при проведении мероприятий.

Соблюдение этих несложных правил позволит избежать неприятностей в новогодние праздники.

При возникновении пожара немедленно нужно сообщить в дежурно-диспетчерскую службу пожарной охраны по телефону – 01(с мобильного телефона – 101) или по телефону вызова экстренных служб – 112.

Взято отсюда