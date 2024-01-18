Безопасный спуск: в Бийске убрали наледь с лестниц

Там, где это возможно, лестницы также посыпают песко-соляной смесью

Чтобы безопасно подняться по лестнице, жителям Зеленого клина часто приходится идти не по ступенькам, а рядом с ними. В противном случае вероятность “слететь” очень высока. О необходимости своевременно чистить ступеньки бийчане напомнили в чате главы города Виктора Щигрева.

– Кто-нибудь выиграл тендр на расчистку лестниц? – беспокоятся жители, которым приходится практически ежедневно пользоваться опасным объектом. – А то напротив ул. Красноармейской, 180 лестница, ведущая на старую Зелёнку, вся во льду.

Ситуацию осложняет и то, что у дороги, наверху лестницы, не горит фонарь, который по идее должен ее освещать. Здесь часто ходят и взрослые, и дети. Опасна не только наледь, но и ее количество – на некоторых ступеньках образовались ледяные бугры, поставить ногу, даже держась за опору, нереально.

Именно поэтому в администрации отреагировали очень быстро и сообщили, что с утра проблему решили силами нескольких рабочих.

– Сегодня в 9 часов производились работы по очистке ступеней лестницы от снега, скол примерзшего снега.

Все ступени также были посыпаны песком.

погода на завтра , погода в самаре ,

Взято отсюда