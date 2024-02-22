Безработная бийчанка украла у 91-летней пенсионерки 80 тыс. рублей

В Зональном районе сотрудники полиции раскрыли кражу денег из дома пожилой пенсионерки

В Зональном районе сотрудники полиции раскрыли кражу 80 тыс. руб. из дома 91-летней пенсионерки, сообщает МВД России по Алтайскому краю.

Под подозрения попала 28-летняя безработная бийчанка, которая проникла в дом пожилой пенсионерки и украла денежные средства. Оказалось, что молодая женщина уже была неоднократно судима за подобные преступления.

Бийчанка признала свою вину, дала признательные показания. Однако денег так и не вернула: она успела потратить награбленное на личные нужны. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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Взято отсюда