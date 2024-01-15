Безрукая девушка из Новосибирска стала звездой клипа американской группы MGMT

Недавно Инга Петри рассказала, что больна раком, но сдаваться не собирается

Фото: “КП-Новосибирск”

23-летняя безрукая девушка Инга Петри стала звездой клипа американской группы MGMT. Как сообщает “КП-Новосибирск”, она родилась в новосибирском роддоме, от нее отказалась родная мать. После она попала в американскую семью, и, несмотря на инвалидность, выросла самостоятельной и талантливой – сама водит машину и играет ногами на виолончели.

Еще три года назад об Инге писали мировые СМИ, рассказывая о ее истории. В январе 2024 года она снова оказалась на страницах прессы – девушка стала героиней клипа MGMT Nothing To Declare (“Нечего объяснять”). По сюжету, Инга приезжает в Париж, чтобы увидеть статую Венеры Милосской, у которой тоже нет рук. После выхода ролика девушка призналась американским журналистам: во время съемок она узнала, что тяжело больна, и клип, как и песня, стали для нее особенными. Выяснилось, что у нее рак молочной железы третьей стадии.

“Мне пришлось отложить в сторону многие свои личные цели, чтобы сосредоточиться на своем здоровье и выздоровлении. В этом отношении мне пришлось закончить одну главу своей жизни и начать новую. Главу, в которой не важно, кем я была раньше или к чему я стремилась”, – рассказала Петри.В социальных сетях девушка выложила фото, где она сбрила волосы. Еще одно – с подарком от приемной мамы: игрушечными пельменями. Также Инга получила сотни добрых пожеланий от подписчиков.

Переживает за девушку и родня в Сибири. О ее существовании они узнали после того, как Инга нашла свою маму. С ней регулярно общается тетя, троюродные сестры и брат.

Мама тоже рассказывала историю. Отец Инги ушел от нее, когда она уже забеременела. Сама она из многодетной семьи и мама пообещала, что поможет вырастить ребенка. Все обследования она прошла, но молодой врач на УЗИ не заметил, что у младенца нет рук.

“Роды были тяжелыми, лежала перед этим на сохранении, воды три дня отходили. И вот. Девочка родилась, а оказалась без ручек. Моя мама сказала: “Откажись! Откажись, мы не потянем”. Я говорю: “Ты зайди, посмотри, какая она красивая”. Но она заставила меня написать отказную”, – рассказывала женщина.Инга, узнав эту историю, не стала осуждать свою мать. Однако вторым шансом женщина не воспользовалась и они до сих пор не общаются.

Горняк22



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