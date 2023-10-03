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Безвозмездно. Почта России получит от Барнаула четыре помещения

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Почта России Фото: УФАС по Алтайскому краю

Как пояснили власти, передача площадей в федеральную собственность позволит провести в них необходимый капительный ремонт и реконструкцию

“Почта России” безвозмездно получит от Барнаула четыре объекта недвижимости общей площадью более 300 квадратных метров. Решение о передаче муниципального имущества в федеральную собственность депутаты почти единогласно поддержали на заседании городской Думы 29 сентября.

Что это за объекты?

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