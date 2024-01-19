Беззаботное владение. Автоцентр АНТ дает качественный сервис авто

И готов это доказать на экскурсии по дилерскому центру

Автоцентр АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Рынок Алтайского края, да и всей страны, быстро и эффектно заполнили китайские бренды. Выбор огромный: и по бюджету, и по цветам (в том числе и совершенно незнакомым, а потому привлекающим внимание), и по “упакованности”. Но главный вопрос для любого покупателя – реально ли потом обслуживать и ремонтировать такой автомобиль. Если вы берете его в Автоцентре АНТ – реально. И 27 января 2024 года специалисты центра продемонстрируют это всем желающим на примере бренда Chery (“Чери”).

И красиво, и надежно

Возможность полноценного технического обслуживания и ремонта – главное, на что стоит обращать внимание при покупке нового авто.

Практически все бренды предлагают сегодня стильный дизайн, комфортный салон, многочисленные опции, упрощающие вождение и парковку. Но важно, чтобы было где пройти гарантийное обслуживание, где заказать запчасти, были опытные и профессиональные технические специалисты, “набившие” руку на новых моделях. В идеале все это должно быть в автосалоне, где вы приобретаете нового “железного друга”.

Автоцентр АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Почему Chery?

Группа компаний Автоцентр АНТ – один из крупнейших автосалонов Алтайского края с 30-летним стажем. Это официальный дилер и давно зарекомендовавших себя на рынке марок Hyundai*, Mitsubishi*, Nissan*, Skoda*, и новых китайских брендов – Omoda*, Chery, Jetour*, Jaecoo*.

И можете быть уверены: покупая автомобиль любой марки, получите полноценной сервис от Автоцентра АНТ. Все вопросы по беззаботному владению он берет на себя. Здесь есть ремонтная зона, кузовной цех, покрасочная камера, автомойка. А еще – большой склад запасных частей и надежные, стабильные отношения с производителями и поставщиками деталей.

Автоцентр АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

По словам сотрудников Автоцентра АНТ, китайские автомобили показали себя достойно в плане технических и эксплуатационных характеристик.

А марка Chery – один из лидеров по качеству сервиса на рынке. Бренд зашел в Россию 18 лет назад. За эти годы производитель доказал, что работает на перспективу. То есть выпускает запасные части и комплектующие для своих авто и активно развивает дилерскую сеть. Склады есть по всей России, поставки – стабильно бесперебойные.

Увидеть своими глазами

Полноценный сервис Chery в Автоцентре АНТ может увидеть любой желающий. Приходите на день открытых дверей в автосалон на Павловском тракте, 249е, 27 января 2024 года, начало в 12:00.

В программе – розыгрыш призов (главный приз – телевизор, автосигнализация и десятки оригинальных сувениров Chery), интерактивный тест-драйв и фуршет. Всем владельцам Chery – гарантированный подарок.

Розыгрыш ценных призов среди гостей мероприятия состоится в 14:00.

Сотрудники Автоцентра АНТ проведут экскурсию по всему дилерскому центру, познакомят со всеми новинками китайского автопрома. Но самое интересное – это ремонтная зона и кузовной цех. В “сердце” автосалона вы увидите все многообразие запаса деталей, узнаете все нюансы, гарантии и регламенты обслуживания.

Автоцентр АНТ / Фото: Татьяна Алдабаева

Автоцентр АНТ Павловский тракт, 249е Тел.+7 (385 2) 23 00 50 chery-ant22.ru t.me/chery_ant22 vk.com/chery_ant22

*Hyundai (“Хёндай”); Mitsubishi (“Митсубиши”); Nissan (“Ниссан”); Skoda (“Шкода”); Omoda (“Омода”); Jetour (“Джетур”); Jaecoo (“Джейку”).

ООО “АНТ 2000”

Реклама

новости горняк



Источник