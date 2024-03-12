БФ «Правмир» обучит медсестер и соцработников навыкам медицинской реабилитации

Фото: БФ "Правмир"

Благотворительный фонд «Правмир » начал второй цикл проекта «ПРОреабилитация». Это бесплатные стажировки по медицинской реабилитации для врачей, медсестер, социальных работников и других специалистов, которые помогают жителям регионов России.

– Проект «ПРОреабилитация» — это серия пятидневных стажировок для специалистов по медицинской реабилитации из разных регионов России. Главное условие участия — специалист должен работать в учреждении, которое проводит медицинскую реабилитацию по госгарантиям. Такая медпомощь может финансироваться из федерального или регионального бюджетов или из фонда ОМС, главное, что для конечного пациента это бесплатно, – рассказала г енеральный директор фонда Татьяна Апатова .

Важно, что центры, где проходят стажировки, работают больше десяти лет, ориентируются на мировые стандарты и накопили по-настоящему передовой опыт эффективной реабилитации. Наставники стажеров — действующие сотрудники центров: врачи физической и реабилитационной медицины, инструкторы лечебной физкультуры, эрготерапевты, медицинские сестры и братья, психологи.

– В программе реабилитации участвуют специалисты по реабилитации разных специальностей, как с высшим образованием, так и со средним. Их-то мы и приглашаем на стажировку, а еще тех, кто работает в социальной сфере и не относится к регулированию Минздрава, но, по сути, тоже участвует в реабилитации пациентов. Поэтому в одной группе стажеров может быть и невролог, и инструктор по лечебной физкультуре, и медицинская сестра. А иногда к ним присоединяется сотрудник центра социального обслуживания, который сталкивается с людьми после травм и заболеваний ежедневно, – добавила Татьяна Апатова.

Как принять участие?

Сейчас активно формируются группы на весенние стажировки. До октября 2024 года стажировки смогут пройти еще 100 человек. Подать заявку на конкурс можно здесь .

Фото: БФ "Правмир"

Взято отсюда.

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