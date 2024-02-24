Биатлонист из Алтайского края выиграл спринт Первенства России

Соревнования прошли накануне в Саранске.

Источник фото: Алтайский спорт

Бийчанин Леонид Кульгускин выиграл спринт Первенства России по биатлону на дистанции в 7,5 километра, об этом сообщает газета «Алтайский спорт».

В состязаниях приняли участие девушки и юноши в возрасте 17-18 лет из разных уголков страны.

Наш земляк дважды промахнулся при стрельбе, но обошёл на 1,2 секунды своего ближайшего соперника из Казани.

В течение гонки Кульгускин отставал от лидера на 12 секунд и сумел сократить расстояние на последнем круге спринта.

Бронзу завоевал биатлонист из Красноярского края.

Взято отсюда.

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