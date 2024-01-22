Биатлонист из Бийского района Леонид Кульгускин одержал две победы на стартах в Саранске

Обзор спортивных новостей Алтайского края за минувшую неделю.

Барнаульский волейбольный клуб «Университет» на выезде в Стерлитамаке со счетом 1:3 уступил в стартовом поединке местному «Тархану». И хотя повторную встречу дружина Ивана Воронкова записала в актив – 3:1 – потерянного не вернешь. Команда из Барнаула по-прежнему на первом месте, вот только волейболисты из Екатеринбурга уже буквально наступают на пятки: разрыв сократился до двух очков, а это значит, что еще одно поражение «Университета» и лидер в зоне «Восток» сменится. Флагман женского волейбола на Алтае команда «Алтай-АГАУ» по итогам тура в Хабаровске сумела набрать всего 3 очка. Произошло это во второй игровой день: со счетом 3:0 подопечные Антона Колбунова обыграли читинскую «Забайкалку». Увы, остальным соперницам по «сибирской группировке» барнаульские волейболистки проиграли с одинаково «сухим» счетом 0:3. Следующий тур пройдет на Алтае, в селе Бочкари. Поездка в Ростов победных очков барнаульским баскетболистам не принесла – 78:89, с таким счетом завершился поединок с командой «БАРС-РГЭУ». Еще один коллектив из нижней части турнирной таблицы, краснодарская «СШОР-Локомотив-Кубань» ждет в гости клуб с Алтая в четверг 25 января. Флагман алтайского хоккея потерпел поражение в серии послематчевых буллитов будучи на своем льду в поединке с курганским «Зауральем». Счёт открыли гости уже в третьем периоде, хозяева сравняли и… на этом все. В лотерею – 2:1 – выиграли курганские хоккеисты. Продолжают добычу «драгоценных металлов» алтайские биатлонисты: «стреляющий лыжник» из Бийского района Леонид Кульгускин одержал сразу две победы на стартах в Саранске: индивидуальная гонка и спринт – без единого промаха и за явным преимуществом! Биатлонистка из Алтайского района Валерия Дмитриева замкнула тройку призеров в масс-старте на первенстве страны в Рыбинске. И напоследок – о греко-римской борьбе: первенство Сибири среди юношей до 18 лет проходило в Абакане – почти три сотни участников и 12 весовых категорий. На счету борцов с Алтая – два золота, серебро и бронза. Лучшими в своих «весах» стали Владимир Номоконов и Роман Дёмин. Кстати, бронзовую медаль в Наро-Фоминске на чемпионате страны по греко-римской борьбе в эти же выходные завоевал Виталий Щур.

Сергей Пинчук

Взято отсюда.

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