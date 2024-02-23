Бийчан поздравляют с Днем защитника Отечества

23 февраля- праздник не только военнослужащих, но и всех, кто помогает и поддерживает их
Дорогие жители Алтайского края!
Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Лучшие традиции русского воинства, основанные на мужестве, доблести и верности Отчизне, передаются из поколения в поколение уже много столетий. Благодаря вам, уважаемые военнослужащие, наша Родина остается сильной и независимой. В день защитника Отечества мы отдаем дань уважения гражданам, принимавшим и принимающим участие в защите Родины. Мы чествуем военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооружённых Сил.
Особое отношение нашего общества к ратному труду основано на глубоком понимании его огромной значимости, на народной памяти и благодарности за защиту мирной жизни. Бессмертен подвиг наших ветеранов, спасших страну и мир от фашизма. Мы также всегда будем помнить тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, защищал интересы Родины в локальных конфликтах. Сегодня мы говорим особые слова уважения, благодарности и поддержки в адрес участников специальной военной операции. В их рядах с честью выполняют боевые задачи и наши земляки – жители Алтайского края!
Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, сил, поддержки родных и близких!
Виктор Томенко, губернатор Алтайского края,
Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания
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Дорогие бийчане!
23 февраля – день, который объединяет всех: не только наших военнослужащих и их семьи, но и тех, кто помогает им здесь, в тылу, тех, кто вносит свою лепту в общее дело ради достижения мира, спокойствия и безопасности.
Я желаю каждому здоровья, стойкости и поддержки близких.
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества и прошу принять самые искренние слова благодарности.
Андрей Абрамов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания
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Дорогие бийчане!
Примите искренние поздравления с Днем Защитника Отечества!
Для нашего города этот праздник – одна из значимых торжественных дат. С 1709 года, с самого своего основания, наш города выполняет одну из самых главных миссий – защиту России от внешних врагов.
Бийск сдерживал джунгаров, охраняя границы Российской империи, бийчане с честью воевали в Первую мировую, на полях Великой Отечественной, выполняли интернациональный долг в Афганистане, принимали участие в локальных конфликтах, сейчас многие бойцы защищают нашу Родину в рамках специальной военной операции.
На сегодняшний день Бийск – наукоград России, промышленный центр нашего региона – с успехом продолжает миссию защиты страны, активно участвуя в разработке самых современных вооружений.
Мы все ясно понимаем, что защищать и укреплять свою страну можно не только с оружием в руках. Государство должно быть сильным благодаря развитым экономике и промышленности. 23 февраля – это ещё одно напоминание всем, что защита наших жизней, наших детей и внуков – дело каждого россиянина!
Накануне праздника желаем ветеранам вооруженных сил, военнослужащим и их семьям, волонтерам, помогающим нашим бойцам в СВО, в целом всем бийчанам, чья жизнь связана с великой миссией защиты Отечества, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья и всего самого доброго!
Виктор Щигрев, глава г. Бийска
Сергей Ларейкин, председатель Думы г. Бийска
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Уважаемые защитники Отечества,
дорогие родные и близкие тех, кто стоит на защите рубежей нашей Родины и тех, кто не пощадил ради нее своей жизни!
Во все времена самым ценным ив нашей жизни были мир, спокойствие и стабильность. Не случайно этот праздник имеет богатую и славную историю. Он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества, как в настоящее время от молодых парней до покрытых сединой зрелых мужчин. Именно они сохраняют наш с Вами покой, проявляя смелость, благородство и самоотверженность.
Смелых, достойных, настоящих защитников нашей Родины, принявших на себя нелегкий труд сохранять спокойствие огромной страны, от всей души поздравляем с наступающим Днем защитника Отечества!
Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, пусть мир и процветание станут спутником Вашей отваги, уверенность в себе не покидает ни на миг!
Дмитрий Куватов, военный комиссар г. Бийск, Бийского и Солтонского районов Алтайского края
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