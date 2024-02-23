Бийчан поздравляют с Днем защитника Отечества

23 февраля- праздник не только военнослужащих, но и всех, кто помогает и поддерживает их

Дорогие жители Алтайского края!

Сердечно поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Лучшие традиции русского воинства, основанные на мужестве, доблести и верности Отчизне, передаются из поколения в поколение уже много столетий. Благодаря вам, уважаемые военнослужащие, наша Родина остается сильной и независимой. В день защитника Отечества мы отдаем дань уважения гражданам, принимавшим и принимающим участие в защите Родины. Мы чествуем военнослужащих, гражданский персонал и ветеранов Вооружённых Сил.

Особое отношение нашего общества к ратному труду основано на глубоком понимании его огромной значимости, на народной памяти и благодарности за защиту мирной жизни. Бессмертен подвиг наших ветеранов, спасших страну и мир от фашизма. Мы также всегда будем помнить тех, кто выполнял интернациональный долг в Афганистане, защищал интересы Родины в локальных конфликтах. Сегодня мы говорим особые слова уважения, благодарности и поддержки в адрес участников специальной военной операции. В их рядах с честью выполняют боевые задачи и наши земляки – жители Алтайского края!

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, сил, поддержки родных и близких!

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края,

Александр Романенко, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания

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Дорогие бийчане!

23 февраля – день, который объединяет всех: не только наших военнослужащих и их семьи, но и тех, кто помогает им здесь, в тылу, тех, кто вносит свою лепту в общее дело ради достижения мира, спокойствия и безопасности.

Я желаю каждому здоровья, стойкости и поддержки близких.

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества и прошу принять самые искренние слова благодарности.

Андрей Абрамов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания

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Дорогие бийчане!

Примите искренние поздравления с Днем Защитника Отечества!

Для нашего города этот праздник – одна из значимых торжественных дат. С 1709 года, с самого своего основания, наш города выполняет одну из самых главных миссий – защиту России от внешних врагов.

Бийск сдерживал джунгаров, охраняя границы Российской империи, бийчане с честью воевали в Первую мировую, на полях Великой Отечественной, выполняли интернациональный долг в Афганистане, принимали участие в локальных конфликтах, сейчас многие бойцы защищают нашу Родину в рамках специальной военной операции.

На сегодняшний день Бийск – наукоград России, промышленный центр нашего региона – с успехом продолжает миссию защиты страны, активно участвуя в разработке самых современных вооружений.

Мы все ясно понимаем, что защищать и укреплять свою страну можно не только с оружием в руках. Государство должно быть сильным благодаря развитым экономике и промышленности. 23 февраля – это ещё одно напоминание всем, что защита наших жизней, наших детей и внуков – дело каждого россиянина!

Накануне праздника желаем ветеранам вооруженных сил, военнослужащим и их семьям, волонтерам, помогающим нашим бойцам в СВО, в целом всем бийчанам, чья жизнь связана с великой миссией защиты Отечества, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, счастья и всего самого доброго!

Виктор Щигрев, глава г. Бийска

Сергей Ларейкин, председатель Думы г. Бийска

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Уважаемые защитники Отечества,

дорогие родные и близкие тех, кто стоит на защите рубежей нашей Родины и тех, кто не пощадил ради нее своей жизни!

Во все времена самым ценным ив нашей жизни были мир, спокойствие и стабильность. Не случайно этот праздник имеет богатую и славную историю. Он всегда являлся данью глубокого уважения ко всем, кто служил и служит во благо нашего Отечества, как в настоящее время от молодых парней до покрытых сединой зрелых мужчин. Именно они сохраняют наш с Вами покой, проявляя смелость, благородство и самоотверженность.

Смелых, достойных, настоящих защитников нашей Родины, принявших на себя нелегкий труд сохранять спокойствие огромной страны, от всей души поздравляем с наступающим Днем защитника Отечества!

Желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, семейного счастья, пусть мир и процветание станут спутником Вашей отваги, уверенность в себе не покидает ни на миг!

Дмитрий Куватов, военный комиссар г. Бийск, Бийского и Солтонского районов Алтайского края

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Взято отсюда