Бийчан поздравляют с наступающим 2024 годом

Накануне праздника к жителям наукограда обращаются представители власти

Друзья!

2023-й был годом проверки на устойчивость нашей экономики, внешней и внутренней политики, каждого человека.

Как жить? Пассивно пережидать сложные времена или занять активную гражданскую позицию? Мы приняли правильное решение и каждый день доказывали свои принципы и верность традициям нашего народа.

Мы едины, и в этом залог наших будущих побед.

Поздравляю всех с Новым годом!

Пусть в новом году будет меньше испытаний и побольше приятных событий. Загадывайте желания, стройте планы, главное – не жалейте сил для их исполнения!

Будьте здоровы, берегите себя и своих близких!

Александр Прокопьев, депутат Государственной Думы

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Уважаемые жители Алтайского края!

Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом!

В уходящем 2023 году Алтайский край вместе со всей страной продолжал жить под знаком специальной военной операции. С достижением целей по защите жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей по-прежнему связаны наши основные переживания и надежды. Мы верим в победу и прилагаем большие усилия для поддержки участников специальной военной операции. Созданный по решению президента России Владимира Владимировича Путина Фонд «Защитники Отечества» развернул большую работу по оказанию помощи военнослужащим и их семьям. Наш регион активно участвует в восстановлении мирной жизни на Донбассе, оказывает шефскую помощь Славяносербскому району ЛНР. Поистине всенародный характер обрело добровольческое движение по оказанию помощи регионам Донбасса и нашим военным. Сотни тонн гуманитарного груза отправлены на передовую. Низкий поклон вам, дорогие земляки, за патриотизм, самоотдачу и веру в свою страну.

В сегодняшней непростой обстановке мы продолжаем трудиться и достигать целей по развитию Алтайского края. Нам удалось сохранить стабильность работы ключевых отраслей экономики. Наши предприятия выходят на рынок с новой продукцией и наращивают импортозамещение. Отличные результаты демонстрируют специалисты аграрной отрасли, пищевой и перерабатывающей промышленности. В агропромышленном комплексе открываются новые производства. Даже в тяжелых погодных условиях 2023 года Алтайский край сохраняет свой статус региона – кормильца Сибири и страны в целом.

Мы продолжаем создавать комфортные условия для жизни, улучшать инфраструктуру, строить дороги, обновлять транспорт. Более современные возможности появляются в образовании, медицине и культуре. Край все громче заявляет о себе как о туристическом центре. Стартовавшие по инициативе президента России национальные проекты охватили все сферы жизни. Достижения Алтайского края за последние годы мы достойно представили на Международной выставке «Россия» в Москве.

Дорогие друзья! Благодарю всех вас за самоотверженный труд в течение 2023 года, за преданность своему делу, за верность долгу, за вашу ответственность и неравнодушие.

В 2024 году в сложнейших геополитических условиях в нашей стране пройдут выборы президента Российской Федерации. От голоса каждого из нас будет зависеть будущее России. Уверен: умение нашего народа объединяться перед лицом угроз, уважение к памяти предков и любовь к Отечеству помогут нам сделать верный выбор.

Следующий год объявлен президентом России Годом семьи. Семья – это важнейшая из традиционных ценностей, которые сегодня защищает Россия на международной арене. От всей души желаю вам и вашим семьям счастья, мира

и любви!

Здоровья вам, дорогие друзья, благополучия и новых успехов на благо Алтайского края и всей России! С праздником!

Виктор Томенко, губернатор Алтайского края

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Друзья!

Уже скоро мы отметим Новый год.

Уходящий был насыщен событиями и в жизни нашей страны, и на мировой арене. В такие моменты проявляется наша гражданская сознательность, единство российского народа.

От нового года мы ждем уверенности в завтрашнем дне, позитивной повестки и добрых новостей. И во многом это зависит от выбора, который мы совершаем каждый день. Так будем открытыми и искренними, готовыми прийти на помощь тем, кто нуждается в нашей поддержке, неравнодушными и отзывчивыми! Пусть все тревоги останутся в прошлом, а будущее подарит нам благополучие и стабильность.

Здоровья, удачи и семейного тепла вам и вашим близким!

Андрей Абрамов, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания

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Дорогие бийчане!

Совсем скоро куранты пробьют двенадцать раз, и мы простимся с 2023 годом.

Новый Год и Рождество – это, наверное, самые любимые, теплые и добрые праздники, которые мы любим с детства. С ними мы связываем ожидание счастья, благополучия и надежду на лучшее. Наверное, нет такого человека, который бы не верил, что с боем новогодних курантов обязательно начнут сбываться самые сокровенные мечты.

Конечно, многое зависит от нас самих, наших стремлений и желаний. И мы, бийчане, не опускаем рук перед трудностями, а стараемся преодолевать их. Этот 2023 год не был легким для нашего города, тем не менее мы с вами сделали многое, чтобы Бийск оставался красивым и удобным для проживания.

Мы ремонтировали парки и скверы, школы и детские сады, учреждения культуры и спорт­школы, строили дороги, помогали молодым семьям в приобретении жилья, поддерживали наших бойцов в зоне специальной военной операции. Всего сделанного, наверное, даже не перечислить.

Впереди у нас уже новые планы и стремления. Мы хотим и будем делать все от нас зависящее, чтобы наш любимый город продолжал развиваться и хорошеть!

Дорогие земляки, благодарю вас за активную жизненную позицию! В канун Нового года искренне желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, большого счастья, поддержки верных друзей и внимания близких!

С Новым 2024 годом и Рождеством, любимый Бийск!

Виктор Щигрев, глава г. Бийска

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Дорогие бийчане!

Примите самые искренние и теплые поздравления с наступающим 2024 Новым годом!

Каждый год эти светлые праздники дают нам надежду на исполнение всех заветных желаний!

Пусть наступающий год будет полон яркими замыслами и делами, щедр на доброту и согласие, пусть он станет для вас годом новых достижений!

Доброго здоровья, благополучия и счастья вам и вашим близким!

Сергей Ларейкин, председатель Думы г. Бийска

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Взято отсюда