Бийчан приглашают проголосовать за Алтайский край в конкурсе видеороликов

Конкурс посвящен достижениям федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Глава Бийска Виктор Щигрев приглашает бийчан проголосовать за Алтайский край в конкурсе видеороликов.

Конкурс посвящен достижениям федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.

«За последние годы в нашем городе благодаря этому проекту отремонтировано немало общественных территорий, которые сегодня востребованы всеми горожанами», – написал мэр в своем телеграм-канале.