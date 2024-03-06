Бийчан приглашают проголосовать за Алтайский край в конкурсе видеороликов

Конкурс посвящен достижениям федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»
Глава Бийска Виктор Щигрев приглашает бийчан проголосовать за Алтайский край в конкурсе видеороликов.
Конкурс посвящен достижениям федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.
«За последние годы в нашем городе благодаря этому проекту отремонтировано немало общественных территорий, которые сегодня востребованы всеми горожанами», – написал мэр в своем телеграм-канале.
Проголосовать за Алтайский край можно, пройдя по ссылке https://vk.com/wall-224717408_2780
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Взято отсюда