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Бийчан признали виновными в вымогательстве денег у пользователей социальной сети

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Бийчан признали виновными в вымогательстве денег у пользователей социальной сети

Молодые люди требовали перечислить денежные средства под угрозой распространения в сети Интернет позорящих сведений

Суд  признал двух жителей Бийска виновными в вымогательстве денежных средств у пользователей социальной сети, сообщает СУ СК России по Алтайскому краю. Бийчане в возрасте 19 и 20 лет признаны виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 163 УК РФ “Вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего) и п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ “Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору”.

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года один из фигурантов, на момент совершения преступления не достигший совершеннолетия, предложил своему 16-летнему другу участвовать в преступном заработке путем дистанционного вымогательства денежных средств у пользователей популярной социальной сети. Создав фейковую страницу под вымышленным женским именем, обвиняемые познакомились с жителем Новгородской области и стали с ним вести переписку от лица незнакомки.

В ходе общения молодые парни попросили переслать непристойные фотографии, а получив их, стали высказывать требование перечислить денежные средства под угрозой распространения в сети Интернет позорящих сведений.

Мужчина, опасаясь размещения компрометирующих фотографий, перечислил фигурантам деньги, которые они поделили между собой. Кроме того, установлена причастность одного из них к вымогательству денежных средств по аналогичной схеме у жителя Псковской области.

 Суд признал подсудимых виновными в инкриминируемом им деянии, назначив одному из них наказание в виде 2 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, второму соучастнику – 1 год 6 месяцев лишения свободы условно.

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Взято отсюда

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