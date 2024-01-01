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Бийчан призывают соблюдать правила безопасности в новогодние праздники

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Бийчан призывают соблюдать правила безопасности в новогодние праздники

Полиция Бийска желает безопасного отдыха в новогодние праздники

Бийчан призывают в период новогодних праздников соблюдать правила безопасности, сообщает МУ МВД России “Бийское”.

Так, при посещении праздничных мероприятий следует воспользоваться следующими советами:

  • соблюдать меры безопасности при катании с горок и на катке;
  • при необходимости ночных передвижений рекомендуется воспользоваться услугами официального такси. Нельзя соглашаться на то, чтобы подвозили незнакомые люди;
  • нельзя отпускать детей далеко от себя. Необходимо следить за тем, чтобы они неукоснительно соблюдали Правила дорожного движения.
  • обращать внимание на подозрительные предметы, забытые кем-то пакеты, коробки. Это может произойти в месте массового пребывания граждан, в торговых центрах, иных местах общего пользования.

В случае обнаружения оставленного кем-то бесхозного пакета или предмета, не приближайтесь к нему и не предпринимайте мер по самостоятельному обследованию предмета. Отойдите на безопасное расстояние. Вызовите сотрудников полиции по телефону 02, с мобильного – 102 или сообщите в другие правоохранительные органы.

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Взято отсюда

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