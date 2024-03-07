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Бийчанам напомнили, как подать заявление об электронном голосовании на выборах

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Бийчанам напомнили, как подать заявление об электронном голосовании на выборах

Заявление на дистанционное электронное голосование можно подать до 11 марта

Бийчанам напомнили, как подавать заявление о дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах президента РФ, которые продлятся с 15 по 17 марта.

Алгоритм действий такой:

  • войти в раздел «Выборы» в личном кабинете портала госуслуг,
  • подтвердить адрес регистрации по месту жительства,
  • проверить корректность паспортных данных,
  • подтвердить корректность заполненных данных,
  • ввести код подтверждения, высланный на телефон.

После этого статус заявления изменится на «учтено», и можно принимать участие в ДЭГ.

Срок для подачи заявления на дистанционное электронное голосование – до 11 марта.

В целом в Алтайском крае зарегистрировано более 1,7 млн избирателей, которые смогут проголосовать с 15 по 17 марта.

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Взято отсюда

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