Бийчанам напомнили, как подать заявление об электронном голосовании на выборах

Заявление на дистанционное электронное голосование можно подать до 11 марта
Бийчанам напомнили, как подавать заявление о дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах президента РФ, которые продлятся с 15 по 17 марта.
Алгоритм действий такой:
- войти в раздел «Выборы» в личном кабинете портала госуслуг,
- подтвердить адрес регистрации по месту жительства,
- проверить корректность паспортных данных,
- подтвердить корректность заполненных данных,
- ввести код подтверждения, высланный на телефон.
После этого статус заявления изменится на «учтено», и можно принимать участие в ДЭГ.
Срок для подачи заявления на дистанционное электронное голосование – до 11 марта.
В целом в Алтайском крае зарегистрировано более 1,7 млн избирателей, которые смогут проголосовать с 15 по 17 марта.
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Взято отсюда