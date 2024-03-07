Бийчанам напомнили, как подать заявление об электронном голосовании на выборах

Заявление на дистанционное электронное голосование можно подать до 11 марта

Бийчанам напомнили, как подавать заявление о дистанционном электронном голосовании на предстоящих выборах президента РФ, которые продлятся с 15 по 17 марта.

Алгоритм действий такой:

войти в раздел «Выборы» в личном кабинете портала госуслуг,

подтвердить адрес регистрации по месту жительства,

проверить корректность паспортных данных,

подтвердить корректность заполненных данных,

ввести код подтверждения, высланный на телефон.

После этого статус заявления изменится на «учтено», и можно принимать участие в ДЭГ.

Срок для подачи заявления на дистанционное электронное голосование – до 11 марта.

В целом в Алтайском крае зарегистрировано более 1,7 млн избирателей, которые смогут проголосовать с 15 по 17 марта.

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Взято отсюда