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Бийчанам напомнили о правилах безопасного нахождения в местах проведения досуга

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Бийчанам напомнили о правилах безопасного нахождения в местах проведения досуга

Соблюдая правила безопасного поведения, можно избежать неприятностей

Новогодние каникулы продолжаются, а это значит, что нельзя забывать о правилах безопасного нахождения в местах проведения досуга.

Сотрудники МУ МВД России “Бийское” напомнили бийчанам о следующих правилах:

  • в целях исключения возможного совершения правонарушения как самим гражданином, так и в отношении него, а также предотвращения случаев обморожения граждане при посещении елочных комплексов и ледовых городков, других общественных мест, должны находиться в трезвом состоянии;
  • запрещено приносить с собой алкоголь, оружие, а также предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия – в случае их обнаружения граждане не будут допущены в место проведения досуга;
  • не оставлять без пристального внимания несовершеннолетних детей, а также не оставлять без присмотра личные вещи;
  • вести себя уважительно по отношению к окружающим, не совершать действий, способных создать опасность для людей, в частности исключить запуск пиротехнических изделий непосредственно на территориях елочных городков;
  • учитывать погодные и дорожные условия, а также информацию о возможных перекрытиях дорог;
  • парковка и стоянка вблизи елочных комплексов и ледовых городков временно запрещены;
  • соблюдать правила пожарной безопасности;
  • подчиняться законным предупреждениям и требованиям сотрудников полиции и иных лиц, ответственных за поддержание правопорядка и пожарную безопасность.

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Взято отсюда

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