Бийчанам напомнили о работе обходчиков в преддверии выборов президента РФ

Обходчики рассказывают о вариантах голосования на выборах президента России

Глава Бийска Виктор Щигрев в своем телеграм-канале напомнил бийчанам о том, что в городе работает проект «ИнформУИК».

Проект ввели, чтобы рассказать гражданам о различных форматах голосования на предстоящих выборах президента РФ.

Работа обходчиков уже началась. Узнать их можно по специальной экипировке: фирменному значку, бейджу с указанием персональных данных, брендированной сумке с буклетами и шапке.

Подомовой обход продлится до 7 марта.

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Взято отсюда