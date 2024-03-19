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Бийчанам назвали основные заблуждения, касающиеся общедомовых счетчиков тепла

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Бийчанам назвали основные заблуждения, касающиеся общедомовых счетчиков тепла

В ресурсоснабжающей организации назвали основные заблуждения об установке общедомовых приборов учета тепловой энергии

В СГК назвали топ-5 заблуждений об установке общедомовых приборов учета (ОДПУ) тепловой энергии.    

ОДПУ в многоквартирном доме устанавливать необязательно. Установка прибора учета – требование Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».   

ОДПУ нужен для ресурсоснабжающей организации (РСО).  ОДПУ нужен жителям, чтобы платить за тепло «по факту» и контролировать потребление.

ОДПУ должна ставить РСО за свой счет.  Затраты на установку и содержание ложатся на плечи владельцев, то есть на собственников квартир. ОДПУ считается общедомовым имуществом.  

РСО может вмешиваться в работу ОДПУ.  Ресурсоснабжающая организация может регулировать режимы на своих источниках и теплосетевом комплексе города, но на узлах учета многоквартирных домов – нет.

Наличие ОДПУ увеличивает плату за тепло.  То, в какую сторону изменится сумма в квитанциях с появлением ОДПУ, будет зависеть от энергоэффективности дома, настройки теплового узла и норматива, установленного в регионе. Чаще всего, она меняется в меньшую.

 

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Взято отсюда

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