Бийчане беспокоятся, кто напрашивается в их квартиры проверить счетчики

Собственники квартир хотят понять, не мошенники ли это

Бийчане обнаруживают в своих подъездах на досках объявлений сообщения, что в их доме будут проводить сверку показаний счетчиков. Жильцов просят пустить проверяющих в квартиру и предоставить доступ к индивидуальным приборам учета.

Фото: Предоставлено редакции

Те, кто видит подобные объявления, обычно задаются двумя вопросами – не мошенники ли это, которые под любым поводом стремятся проникнуть в квартиру. И если это действительно представители ресурсовиков – то зачем это делать, ведь поверка счетчиков происходит раз в пять лет и не носит массовый характер? Проводят её по мере окончания срока предыдущей поверки в каждой квартире в разное время.

Как удалось установить “БР”, как правило инициаторами таких мероприятий выступают не ресурсоснабжающие предприятия, а домкомы.

Причина обычно заключается в том, что у совета дома начинают закрадываться подозрения, что не все жильцы передают верные показания приборов учета. Частый признак подобной ситуации – высокие объемы ресурса, которые выпадают на содержание общего имущества. Чтобы узнать, не занижают ли показания в отдельных квартирах (например, оплачивая коммунальную услугу исходя из норматива, а не фактического потребления – такое выгодно там, где число проживающих заметно выше числа прописанных) домкомы и инициируют подобные проверки. Так что если возникают подозрения – не мошенники ли развешивают схожие объявления – лучше обратиться в управляющую компанию или к членам совета дома.

А вот если сверка показаний счётчика действительно намечается, то жильцы не должны препятствовать ей. Это закреплено на законодательном уровне.

В частности в Постановлении Правительства РФ N 354 “О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов” указано:

“Потребитель обязан допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке, указанном в пункте 85 настоящих Правил, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения необходимых ремонтных работ – по мере необходимости, а для ликвидации аварий – в любое время”.

погода в области , какая погода ,

Взято отсюда