Новостройки. Бийск Фото: Сергей Кулыгин

Местные предприятия периодически устраивают такие плановые “взрывы”. Предположительно, так на производстве утилизируют отходы продукции

Утром 29 февраля в Бийске раздались громкие звуки, напоминающие грохот взрывов, сообщает “Бийский рабочий”.

“Взрывы” прогремели примерно в 11.30. Громче всего их было слышно в районе АБ, однако отголоски разнеслись почти по всему городу. Звуки напугали местных жителей, особенно детей.

Между тем власти города в Telegram-канале поспешили заявить, что поводов для беспокойства нет.

“Одно из предприятий города в связи с производственной необходимостью проводило плановые испытания в промзоне”, – объяснили в администрации.

Напомним, что ранее в Бийске испытания на одном из предприятий промзоны проводили в начале недели. Тогда горожан заранее предупредили о плановых работах.

Взято отсюда