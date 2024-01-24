реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Бийчане негодуют из-за припаркованных машин у школы №18

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Бийчане негодуют из-за припаркованных машин у школы №18

Горожане оставляют автомобили прямо на проезжей части

Бийчане в социальных сетях опубликовали пост, где выразили явное негодование по поводу припаркованных автомобилей на ул. Радищева у школы №18, сообщает “ЧП Бийск”.

Местные жители отмечают, что такую картину можно наблюдать и летом, но вот зимой, это уж слишком. Из-за снежных отвалов дорога стала итак узкая, так еще и скользко, поэтому горожане просят не превращать дорожную полосу в парковку.

“Вам лень поставить машину подальше и пройти сто метров, а остальные из-за вас должны страдать”.

Кроме того, бийчане просят обратить внимание на данную проблему администрацию школы.

погода на неделю , прогноз погоды на неделю ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Авто и дороги

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

24.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Дорожная служба Барнаула продолжает обработку тротуаров от наледи

24.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске семья чуть не погибла в горящем доме: посмотрите, что там творилось

24.01.2024

 Новости Алтай

В России перестал открываться YouTube. У части зрителей «лег» сайт и не грузятся видео

24.01.2024

 Новости Алтай

«Это бич современного мира». В России выросло число людей с ожирением — как с ним бороться

24.01.2024

 Новости Алтай

В Сети стало популярным мороженое из снега. Разбираемся с врачами, можно ли его есть

24.01.2024

 Новости Алтай

«Они умны, страшны и крайне опасны»: в России волки стали нападать на людей, есть жертвы. Эксперты советуют, как спасаться

24.01.2024

 Новости Алтай

Морозят молоко, хранят чеснок в масле и лакомятся икрой: разглядываем холодильники российских пенсионеров

24.01.2024

 Новости Алтай

24 января в Алтайском крае будет без осадков и до -15 градусов

24.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске