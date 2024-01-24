Бийчане негодуют из-за припаркованных машин у школы №18

Горожане оставляют автомобили прямо на проезжей части

Бийчане в социальных сетях опубликовали пост, где выразили явное негодование по поводу припаркованных автомобилей на ул. Радищева у школы №18, сообщает “ЧП Бийск”.

Местные жители отмечают, что такую картину можно наблюдать и летом, но вот зимой, это уж слишком. Из-за снежных отвалов дорога стала итак узкая, так еще и скользко, поэтому горожане просят не превращать дорожную полосу в парковку.

“Вам лень поставить машину подальше и пройти сто метров, а остальные из-за вас должны страдать”.

Кроме того, бийчане просят обратить внимание на данную проблему администрацию школы.

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Взято отсюда