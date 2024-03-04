Бийчане пожаловались на машины, которые стоят в парке за ГДК

Бийчане переживают за безопасность отдыхающих в парке

В Бийске в парке за Городским Дворцом культуры местные жители все чаще стали наблюдать машины. С вопросом, может ли парковка находится на территории парка, горожане обратились к администратору чата главы города.

Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

В мэрии ответили, что стоянка на территории парка неприемлема.

“Направим сигнал в ГИБДД, попросим проверить”.

По словам местных жителей, автомобили представляют опасность как для взрослых, так и для детей. Да и к тому же, это не первый раз, когда жители наблюдают автомобили. Автомобилисты давно облюбовали это место для парковки машин.

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Взято отсюда