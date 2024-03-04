реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Бийчане пожаловались на машины, которые стоят в парке за ГДК

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Бийчане пожаловались на машины, которые стоят в парке за ГДК

Бийчане переживают за безопасность отдыхающих в парке

В Бийске в парке за Городским Дворцом культуры местные жители все чаще стали наблюдать машины. С вопросом, может ли парковка находится на территории парка, горожане обратились к администратору чата главы города. 

Фото: ТГ-канал Виктора Щигрева

В мэрии ответили, что стоянка на территории парка неприемлема.

“Направим сигнал в ГИБДД, попросим проверить”.

По словам местных жителей, автомобили представляют опасность как для взрослых, так и для детей. Да и к тому же, это не первый раз, когда жители наблюдают автомобили. Автомобилисты давно облюбовали это место для парковки машин. 

погода рп5 погода дня гисметео ,

Взято отсюда

горняк22 телеграм
“Игривый, как и все”. Пранкеры высмеяли оправдания премьера Ирландии

“Игривый, как и все”. Пранкеры высмеяли оправдания премьера Ирландии

Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) с недоверием…

Узнать больше
СМИ предупредили о последствиях санкций против алюминиевой отрасли России

СМИ предупредили о последствиях санкций против алюминиевой отрасли России

Если Евросоюз в ближайшие месяцы запретит импорт алюминия из России,…

Узнать больше
Политолог: Британия демонстрирует в отношении Германии расистский подход

Политолог: Британия демонстрирует в отношении Германии расистский подход

Великобритания призвала Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, несмотря на…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp