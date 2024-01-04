Бийчане пожаловались на заваленные снегом тротуары и пешеходные переходы

Снежные отвалы заблокировали проходы для пешеходов

В Бийске хоть снега и не так много, однако дорожные службы все равно вышли на расчистку улиц от снежной каши. Но и тут не обошлось без комментариев бийчан. Так, администратору чата главы Бийска горожане пожаловались, что ул. Севастопольская оказалась вся в снежных отвалах. После того, как там прошла дорожная техника по дороге тротуары, пешеходные переходы и проезды оказались заблокированы, а ведь там находится школа.

“Жаль, что администрация пешком не ходит”.

ул. Севастопольская. Дорога. Снег. Фото: телеграм-канал администратор чата главы Бийска

Бийчане отмечают, что если сейчас не убрать снежные отвалы, то в мороз это все застынет.

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Взято отсюда