Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Бийчане пожаловались на заваленные снегом тротуары и пешеходные переходы

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Бийчане пожаловались на заваленные снегом тротуары и пешеходные переходы

Снежные отвалы заблокировали проходы для пешеходов

В Бийске хоть снега и не так много, однако дорожные службы все равно вышли на расчистку улиц от снежной каши. Но и тут не обошлось без комментариев бийчан. Так, администратору чата главы Бийска горожане пожаловались, что ул. Севастопольская оказалась вся в снежных отвалах. После того, как там прошла дорожная техника по дороге тротуары, пешеходные переходы и проезды оказались заблокированы, а ведь там находится школа.

ул. Севастопольская. Дорога. Снег. Фото: телеграм-канал администратор чата главы Бийска

“Жаль, что администрация пешком не ходит”.

Бийчане отмечают, что если сейчас не убрать снежные отвалы, то в мороз это все застынет.

погода на месяц , прогноз погоды на 10 ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Прокуратурой Республики Алтай организована проверка в связи со смертью малолетнего ребенка

04.01.2024

 Новости Алтай

Катишься со скоростью 30 км/ч! Самая длинная горка в России находится в Алтайском крае

04.01.2024

 Новости Рубцовск

Свиристели прилетели и метели засвистели.

04.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае две легковушки провалились под лед, пока водители ловили рыбу (фото)

04.01.2024

 Новости Алтай

Черный воронок для счастливых фото: основатель барнаульского «Сталин-центра» — о выставке, музее и культе личности

04.01.2024

 Новости Алтай

«Народ ошибочно надеется на повторение 1991 года, когда кредиты и вклады “сгорели”»: профессор экономики — о том, что нас ждет в 2024-м

04.01.2024

 Новости Алтай

Красота и уродство. Смотрим главные автомобильные новинки 2024 года

04.01.2024

 Новости Алтай

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Новости Алтай

«Появляется рост волос по мужскому типу»: неизлечимая болезнь мешает женщинам забеременеть — что такое СПКЯ и как с ним жить

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix