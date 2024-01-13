Бийчане пожаловались на знак автобусной остановки по пер. Мопровский

Знак автобусной остановки установили в декабря 2023 года

Бийчане в группе “ЧП Бийск” пожаловались на новый знак автобусной остановки, который установили в декабре на парковке по пер.Мопровский сразу за перекрестком с ул.Ленина.

По мнению бийчан, знак поставили, но не учли, что эта парковка несколько 10-ов лет используется для посетителей соцзащиты, покупателей магазинов, и др. рядом расположенных организаций.

Теперь машину нельзя и на пять минут оставить. Эвакуатор работает, увозит автомобили как “горячие пирожки”. Горожане отмечают, что многие привыкли здесь парковаться, так как знака никогда здесь не было.

Бийчане просят администрации и ГИБДД разобраться и перенести остановку в более удобное для этого место.

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Взято отсюда