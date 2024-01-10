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Бийчане попросили передвинуть “непопулярную” остановку у коммунального моста

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Бийчане попросили передвинуть "непопулярную" остановку у коммунального моста

Ожидание нескольких видов транспорта здесь стало нерациональным

После ремонта коммунального моста в Бийске расписание автобусов и трамваев вернули, в некоторых случаях изменился только интервал ожидания. Так, схема движения автобусов в направлении остановочного пункта «Льнокомбинат» осуществляется через ул. Горького – пер. Перевозный с выездом на ул. Краснооктябрьскую; в направлении остановочного пункта «Вокзал» – от остановочного пункта «Октябрь» по ул. Краснооктябрьской с выездом на мост. Не для всех бийчан это удобно, к главе города Виктору Щигреву на его ТГ-странице обращаются с просьбами перенести остановку туда, где трафик движения городского транспорта выше.

– Нельзя ли перенести остановку с “Льнокомбината” у моста на другую остановку, где останавливается и №102, №17 и много других автобусов. В связи с тем, что стало очень мало транспорта.

Бийчане обратили внимание, что проезд в таком случае удобнее всего устроить по переулку мимо “ГАИ”.

В настоящее время в администрации большое внимание уделяется расчистке дорог и остановочных павильонов для движения общественного транспорта. В том числе, и в районе главной городской артерии – коммунального моста.

– Ночью городские предприятия занимались расчисткой улиц, коммунального моста, тротуаров и так далее, – сообщает пресс-служба администрации. – Проводилась посыпка дорог и подъемов противогололедными средствами. Были факты, что ветер сдувал смесь, вновь затрудняя подъемы, поэтому проводились вторичные выезды для посыпания. Днем бригады работают над расчисткой остановок, подходов к пешеходным переходам и так далее. Работа идет поэтапно, ее объем достаточно большой.

Возможно, несмотря на зимний период, пожелание жителей Бийска по переносу остановки городские власти возьмут на заметку – ведь длительное ожидание транспорта сейчас грозит обморожением, а на остановке, в том числе, часто стоят пожилые люди, дети дошкольного и школьного возраста.

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Взято отсюда

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