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Бийчане после январского дождя отказались от поездок на личных автомобилях

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Бийчане после январского дождя отказались от поездок на личных автомобилях

Дождь, снег, сильный ветер и мороз обрушились на Алтайский край прошлой ночью, превратив город в один большой опасный каток

Бийские дороги и трассы за пределами города стали опасны со вчерашнего вечера. Корка льда, образовавшаяся после выпадения осадков, стала причиной многих ДТП. О том, как водители могут обезопасить себя и свой транспорт от происшествий в непогоду, “БР” рассказал Михаил Федоров, руководитель офиса «Авто Эксперт». 

Фото: Предоставил Михаил Федоров

– За вчерашний вечер наша бригада оформила шесть ДТП за 2,5 часа. На сегодняшнее утро по городу мы выезжали 10 раз, из них оформлено только три, остальные, решив проблему на месте, просто разъехались. За пределами города на трассе 01К – 57 фура съехала в кювет., – сообщил Михаил. –  Все аварии произошли в двух районах – Приобской и Центральной части города. Основными участниками ДТП стали легковые автомобили. Автобусы тоже были, но мы к ним не выезжали, они решили проблему самостоятельно. Все ДТП обошлись без серьезных повреждений транспорта и пострадавших. 

Фото: Предоставил Михаил Федоров

Аварий могло быть больше, однако многие водители отказались выезжать на личных автомобилях. В такую погоду бийчане предпочли передвигаться по городу на такси или общественном транспорте. 

Фото: Предоставил Михаил Федоров

– Избежать ДТП можно, если быть внимательным, соблюдать дистанцию и выбирать скорость движения, соответствующую погодным условиям. В гололед лучше всего ездить на качественной резине с “липучкой”, так как у нее хорошее сцепление с ледовым покрытием, – подытожил аварком

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Взято отсюда

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