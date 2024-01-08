Бийчане просят обратить внимание на детскую площадку в парке Строителей

Горожане переживают за состояния детской площадки

В Бийске местные жители просят обратить внимание на площадку Натальи Водяновой, там пришел в негодность один из элементов конструкции корабля, сообщает “ЧП Бийск”.

Детская площадка. Фото: “ЧП Бийск”

На фото видно, местные вандалы сломали элемент трубы от горки. На трубе образовалась большая пробоина. Бийчане переживают, что из-за морозов конструкция может полностью разлететься. Да и к тому же, дети могут легко травмироваться.

погода , погода санкт ,

Взято отсюда