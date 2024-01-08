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Бийчане просят обратить внимание на детскую площадку в парке Строителей

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Бийчане просят обратить внимание на детскую площадку в парке Строителей

Горожане переживают за состояния детской площадки

В Бийске местные жители просят обратить внимание на площадку Натальи Водяновой, там пришел в негодность один из элементов конструкции корабля, сообщает “ЧП Бийск”.

Детская площадка. Фото: “ЧП Бийск”

На фото видно, местные вандалы сломали элемент трубы от горки. На трубе образовалась большая пробоина. Бийчане переживают, что из-за морозов конструкция может полностью разлететься. Да и к тому же, дети могут легко травмироваться.

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Взято отсюда

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