Бийчане просят поставить предупреждающие знаки перед глубокими лужами

Фото: Telegram-канал Виктора Щигрева

Приход весны вместе с потеплением приносит в город и проблемы с обстановкой на дорогах. В дорожных ямах скапливается талая вода, что осложняет движение

В Бийске местные жители выступили с предложением установить предупреждающие знаки перед глубокими лужами и опасными участками. Об этом они написали в чате главы города Виктора Щигрева.

По их словам для это сгодятся и ограждения, флажки и другое. Проконтролировать осуществление такой инициативы предложили городской администрации.

На такое предложение горожан натолкнула ситуация с дорогами. В наукограде тает снег и талая вода стекает в ямы, скрывая их глубину. Да и сами дорожные ямы представляют опасность для автомобилистов.

“Сколько колес надо пробить возле улицы Мухачева, 232, вдоль трамвайной линии, чтобы с ямой что-то сделали? Сегодня пробили колесо “насмерть”, и никого ведь не обвинишь”, – возмутилась горожанка.

Между тем, эта яма – не единственное проблемное место на Мухачева, горожане жалуются и на опасный переезд на пересечении с переулком Коммунарским.

“Там даже не на переезде, а на самой дороге, лужа, яму даже не видно. Я бы и сама обязательно там что-то поставила, чтобы другие не наткнулись, но были с маленькими детьми, даже не до этого, будьте осторожнее!“, – отметила другая бийчанка.

Однако в мэрии устанавливать такие знаки не спешат. В ведомстве заявили, что участки скопления талых вод находятся на особом контроле.

“Обслуживающие организации проводят содержание дорог, по технологии, в том числе и на участках скопления талых вод, которые находятся на особом контроле. Установка дополнительных технических средств не обязательна. Водитель по правилам должен оценивать обстановку по реальным условиям“, – подчеркнули в администрации.

Ранее стало известно, что в Барнауле затопило две улицы из-за прорыва на пересечении Ядринцева и Шевченко. Водителей попросили заранее выбирать пути объезда.

Взято отсюда.

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