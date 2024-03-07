Бийчане просят поставить в глубоких ямках на дороге предупреждающие знаки

Знаки, флажки и ограждения помогут избежать повреждений автомобиля

В Бийске в момент таяния снега передвижение автомобилистов и общественного транспорта по дорогам становится все более сложным. В ямках, которые уже размыло за эту зиму, скапливается талая вода, и если водитель не знает, что на определенном участке лучше притормозить или объехать, может хорошо попасть колесом в провал.

– Сколько колес надо пробить возле ул. Мухачева, 232, вдоль трамвайной линии, чтобы с ямой что-то сделали? – спрашивают в чате главы города Виктора Щигрева. – Сегодня пробили колесо «насмерть», и никого ведь не обвинишь.

В таких случаях бийчанам ничего не остается, как вызвать ГИБДД, составить акт и идти в суд. На Мухачева отмечают еще один опасный переезд, на пересечении с пер.Коммунарским.

– Там даже не на переезде,а на самой дороге, проезжей части, лужа, яму даже не видно, – предупреждают автомобилисты. – Я бы и сама обязательно там что-то поставила, чтобы другие не наткнулись, но были с маленькими детьми, даже не до этого, будьте осторожнее!

Жители Бийска выступили с предложением к администрации – для безопасности людей и автомобилей дорожным службам установить предупреждающие знаки в глубоких и опасных участках луж и ямах.

– Знаки, флажки, ограждения и прочее, – значится в инициативе. – А администрации осуществить контроль за их установкой. А в понедельник – выложить пост о проделанной работе. А также о выявленных (силами администрации, а не людей) ям в лужах, где это не было установлено.

В мэрии про ситуацию с пробитыми дорогами знают, но устанавливать “знаки в ямки” не спешат:

– На данный момент что-то сделать с ямами вряд ли возможно. Ремонт в таких погодных условиях проблематичен. Как будет возможность, обязательно примут меры, – пообещали в городской администрации.

А в чате главы города на просьбу установить предупреждающие знаки ответили так:

– Обслуживающие организации проводят содержание дорог, по технологии, в том числе и на участках скопления талых вод, которые находятся на особом контроле. Поэтому установка дополнительных технических средств не обязательна. Водитель по п. 10.1 ПДД должен оценивать обстановку по реальным условиям.

Сейчас в городе ведется борьба с более глобальной проблемой – подтоплением улиц и проезжей части, которое неизбежно начнется на всех проблемных участках в момент таяния снега. Так, уже критичная ситуация на пл. 9 Января, напротив библиотеки, там большая лужа постепенно затапливает проезжую часть, а на тротуарах по ул. Волочаевской, по словам местных жителей, “скоро море разольется”.

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Взято отсюда