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Бийчане просят убрать из снежного городка надгробие Рериха

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Бийчане просят убрать из снежного городка надгробие Рериха

Скульптура на Петровском бульваре Фото: t.me/shchigrev_bsk

В администрацию города поступил ряд обращений, поставивших под сомнение ценность подобной композиции для новогоднего городка

Бийчане попросили убрать из снежного городка на Петровском бульваре скульптуру с изображением известного художника, писателя Николая Рериха, так как многим она показалась похожей на надгробие, сообщает “Бийское телевидение”.

Композиция посвящена 150-летию Рериха. Она представляет собой плиту с его изображением, из-за чего у горожан и сложилось ощущение, что это памятник.

Как отметил глава Бийска Виктор Щигрев, каждый имеет право на свое мнение, но сносить скульптуру никто не будет: она вносит достаточно весомый вклад в украшение бульвара.

“С нашими скульпторами в этом вопросе полное взаимопонимание. Никаких претензий к ледовым фигурам, к их качеству, а также культурной составляющей у администрации города нет”, – заявил глава города в своем Telegram-канале.

Открытие снежного городка состоится вечером 28 декабря.

Ранее стало известно, что в Бийске по примеру других городов отказались от новогоднего салюта.

Взято отсюда

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