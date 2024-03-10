Бийчане сообщают об отключении электроэнергии в некоторых районах

Это может быть связано с сильным ветром

В чате главы города бийчане сообщили об отключении электроэнергии в некоторых районах.

Так, об отсутствии света сообщили жители Заречья, в том числе в районе Льнокомбината, в пос. Нагорном, в Старом центре (ул. Мухачева).

Бийчане отметили, что для некоторых районов отключение электричества при сильном ветре – уже традиция. Кроме того, зачастую довольно проблематично дозвониться до аварийной службы.

Ранее синоптики предупредили о неблагоприятных погодных условиях в Алтайском крае 10 марта.

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Взято отсюда