Температура воздуха в Алтайском крае 19 марта поднялась до +6 градусов. В Бийске началось активное снеготаяние, что обострило ситуацию на дорогах

Жители Бийска жалуются, что после резкого снеготаяния некоторые улицы города утопают в воде, сообщает “ЧП Бийск”.

Так, по словам горожан, на улице Социалистической образовалась огромная лужа. На улицах Сибирской и Амурской, как уверяют жители, ситуация аналогичная.

“20 марта. Ходить негде от слова совсем. В воде даже остановка автобуса. Как люди, у которых больные ноги, мамочки с колясками, должны прыгать по льду и воде? Очень обидно за нас…” – говорят горожане о ситуации на улице Амурской.

Между тем, судя по видео в соцсетях, на Амурской уже приступили к откачке воды.

Ранее в Бийске местные жители выступили с предложением установить предупреждающие знаки перед глубокими лужами и опасными участками. Проконтролировать осуществление такой инициативы предложили городской администрации.

Взято отсюда