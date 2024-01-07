Бийчане возмутились не очищенными от снега остановками общественного транспорта

Жители города отметили, что после уборки снега по краям дорог образовались “гребни”, которые мешают войти в автобус или выйти из него

В чате главы города бийчане пожаловались на не очищенные от снега остановки общественного транспорта. Так, жители города отметили, что после уборки снега по краям дорог образовались “гребни”, которые мешают войти в автобус или выйти из него.

“В Заречье, по ул. Андреевская остановку “Веселый” (в сторону Льнокомбината) очень плохо очистили, вернее, собрали гребень из снега по краю дороги. Из автобуса выйти и сесть в автобус – надо преодолеть это препятствие. Молодые – раз и выпрыгнули, а нам пенсионерам с больными ногами надо постараться не упасть под автобус, хорошо еще, если водитель аккуратно подъедет на остановку”,

“Дороги почистили, тротуар завалили, как и пешеходные переходы и остановки”,

“Остановки вообще нигде не чистят”.

На возмущения горожан последовал ответ, что остановки в городе чистят, но работы много.

Очистка остановок от снега Фото: https://t.me/commentsbsk/21824Очистка остановок от снега Фото: https://t.me/commentsbsk/21824

Ранее бийчане отмечали такую же проблему заваленности снегом, но с тротуарами и пешеходными переходами.

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Взято отсюда