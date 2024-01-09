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Бийчане вышли с новогодних выходных и пожаловались на скользкие дороги

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Бийчане вышли с новогодних выходных и пожаловались на скользкие дороги

Гололед Фото: Анна Меньшикова, Толк

Первая рабочая неделя 2024 года для бийчан началась с гололеда на дорогах. Местные жители жалуются, что дорожники не реагируют оперативно на проблему и не посыпают дороги

Жители Бийска в первый рабочий день этого года рассказали о сильном гололеде в городе. На скользкие дороги и тротуары они пожаловались в Telegram-канале “Администратор чата главы Бийска”.

“В городе жуткий гололед на дорогах. Почему не посыпают дороги песчаной смесью?” – возмутилась горожанка.

По ее словам, следы песка заметны только на Коммунарском переулке, на других же улицах – Мухачева, Красноармейской, Шишкова и Горького – дороги как стекло.

Администратор чата на жалобы бийчанки отметил, что дорожники борются с гололедом, однако смесь сдувает ветер.

“Посыпают. За ночь по два раза сыпали подъемы, ветер сдувает смесь. Снова подсыпают”, – написали на канале.

Напомним, что погода в Бийске испортилась 8 января: в городе пошел дождь и поднялся сильный ветер. После этого дороги и тротуары наукограда сковала ледяная корка.

Ранее в Барнауле прогремел странный раскат грома с “молниями”. О похожей “грозе” также заявили жители Бийска и Бийского района.

Взято отсюда

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