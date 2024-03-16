Бийчанин, который различает голоса птиц, принял участие в шоу на федеральном канале

Парень стал героем выпуска «Удивительные люди».

Источник фото: скриншот из выпуска программы «Удивительные люди» на «Россия 1»

19-летний Андрей Беспалов занимается бердвотчингом. Он фотографирует птиц в дикой природе. Пернатых и их места гнездования он находит по голосу. Андрей различает тысячи видов птиц и их голоса. Орнитолог может безошибочно определить их на слух и даже воспроизвести.

Своей работой бийчанин помогает территориям Алтайского края следить за территорией пролета редких видов пернатых.

15 марта Андрей стал героем выпуска «Удивительные люди» на «России 1». К сожалению, наш земляк в финал шоу не прошел, но членов жюри и зрителей точно покорил.

Взято отсюда.

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